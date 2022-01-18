«Буду голою гуляти»: Анна Трінчер, яка збільшила груди, показала відео з операційної

Акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка збільшила груди до третього розміру, поділилася подробицями в мережі та показала відео з операційної. Зірка зняла, як її вводили в наркоз, показала імпланти та те, як почувалася відразу після операції.

«Просто найкращий день у моєму житті і найкраще моє рішення. Дякую», — каже Анна.

Вона зізнається, що давно мріяла про цю операцію та називає своє рішення усвідомленим.

На відео Анна, ледь опритомнівши після наркозу, дякує персоналу та шанувальникам, лається та співає.

«Мої агресивні наміри. Я ось відповідаю, з цього моменту я взагалі нічого не носитиму зверху. Буду гола гуляти. Я гола розгулюватиму по Києву. Ось обіцяю», — говорить Трінчер.

З операції вона влаштувала шоу в мережі та навіть оголосила іменний конкурс — тим, хто повідомить про цю подію у соцмережах, відправлятиме гроші та безкоштовно рекламуватиме у себе на сторінці. Операцію на грудях Трінчер використала для збільшення охоплень в Інстаграмі та монетизації. Щоправда, деякі сторіс Анни заблоковані в мережі.

Раніше Трінчер показала, якою пишнотою була в юності. Вона добряче попрацювала над собою, нещодавно збільшила губи.

Також блогерки Саша Пустовіт та Софія Стужук збільшили груди. А співачка Ірина Дубцова показала, як виглядає після зменшення та підтяжки бюсту.

Фото instagram.com/annatrincher_official

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter