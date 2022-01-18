«Біда з усіх боків»: Олександра Градського звинуватили у нещастях молодої вдови

Після смерті співака та поета Олександра Градського його ім'я все ще продовжує підривати мережу. Але тепер вже — у зв'язку з величезною спадщиною, яку культовий музикант залишив по собі.

Олександр Градський помер у віці 72 років 28 листопада минулого року. Останніми днями свого життя артист виглядав дуже погано, і подейкують, що в цей час спадкоємці метра вже готувалися до повномасштабної війни за його багатомільйонну спадщину.

І біда не забарилася: його вдову Марину Коташенко, з якою він одружився за місяць до смерті, зухвало пограбували два дні тому. Вона їхала на своєму автомобілі, коли невідомий за кермом Volkswagen Jetta спровокував аварію. Марина була змушена зупинитись, після чого троє чоловіків підсіли в машину до вдови і стали загрожувати їй зброєю. Вони змусили жінку повернутися додому та віддати зловмисникам 100 мільйонів рублів (приблизно 1,32 млн. доларів).

Ця подія відразу викликала низку чуток та питань до потерпілої. Наприклад, чому вона зберігала таку велику суму у будинку? Та ще й не в сейфі, а просто — за її словами — у сумці під ліжком. І, звичайно, багатьох здивувало, чому остання дружина Градського не поклала готівку в банк.

Згодом історія з вкраденими грошима обросла ще більш цікавими подробицями. Як з'ясувалося, цю суму Коташенко вивезла за місто після сварки з одним із найближчих родичів свого чоловіка. Неприємний інцидент трапився невдовзі після похорону Олександра Градського у його московській квартирі у Козицькому провулку. Тоді на адресу вдови нібито посипалися погрози, після чого Марина перевезла готівку у котедж у селі Мішуткіне.

Як зазначив близький друг Градського журналіст Андрій Караулов, спадкоємці артиста готові на все, аби урвати собі від спадщини шматок. І особливо рідних музиканта цікавив сейф із грошима. Здобути його вони намагалися ще тоді, коли Градський був живий.

«Ситуація жахлива, просто біда. У Сашка залишилися дорослі діти від попереднього шлюбу. І від Марини двоє діточок. Зараз відбувається страшне — найстрашніше, що могло бути. У Сашка в московській квартирі зберігався сейф із грошима. І останні години його життя цей сейф був предметом особливого інтересу з обох боків», — заявив Караулов.

На жаль, війна за багатомільйонну спадщину Градського лише починається. Ще точно не відомо, чи має артист заповіт. Але навіть якщо він і встиг його скласти, старші діти музиканта зможуть оскаржити його у суді.

До речі, оскаржити документ, який може бути не на її користь, може молода вдова співака. Адже їй тепер належить виховувати двох синів. І, знаючи розміри спадщини, можна припустити, що близькі покійного Градського підуть на все заради того, щоб не залишитись у збитку.

Варто зазначити, що стосунки Марини Коташенко та старших дітей Градського ніколи не були теплими. Причому, сам артист чудово про це знав. Як вважає Караулов, саме Градський мав подбати про те, щоб у його великій родині все було добре.

«Знаєте, хто у всьому винен? Винен Олександр Борисович Градський. Тому, що ми самі приводиму у будинок своїх убивць. Біда, біда з усіх боків… Дивлячись на непрості стосунки дітей, дружин треба було якось це вирішувати. Але Саші було ліньки. Та й жити не хотілося», — поскаржився Андрій Караулов.

Нагадаємо, що Олександр Градський — не єдина знаменитість, з якою світ попрощався у 2021 році.

Фото з соціальних мереж

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