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«Заздріть»: Анна Трінчер після збільшення грудей похвалилася розкішним подарунком від нареченого

1:27 19 січня 2022
Анна Трінчер

Акторка та блогерка Анна Трінчер, яка збільшила груди до третього розміру, похвалилася подарунком від свого нареченого — скандального блогера Олександра Волошина. Він вирішив підтримати кохану та здійснити її давню мрію. Олександр відвідав Анну в лікарні та подарував їй розкішний подарунок — дорогу брендову сумку від Dior. На сайті компанії така модель коштує близько чотирьох тисяч доларів.

Анна похвалилася подарунком в Інстаграм, опублікувавши свою реакцію на сюрприз.

«Погляньте, який у мене найкращий чоловік! Заздріть!», — прокоментувала вона відео.

Передплатники підтримують Трінчер у коментарях, бажають їй якнайшвидшого відновлення. Але є й такі, хто вважає таку витрату грошей безглуздою.

З операції Анна влаштувала шоу у соцмережах. Вона опублікувала відео з операційної, показала, як її вводили в наркоз. А потім розповіла, що збільшення грудей було її давньою мрією і заявила, що тепер буде голою гуляти Києвом.

Фото instagram.com/annatrincher_official

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