Сказала, що весь «Шанс» за Януковича: Кондратюк розповів, як Могилевська оскандалилася у 2004 році

Продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк, який виступає проти гастролей російських артистів в Україні, критично «пройшовся» і по представниках вітчизняного шоубізнесу.

Зокрема, у програмі «Антиподи» він згадав, як через співачку Наталю Могилевську на проєкті «Шанс» виникли конфлікти.

У 2004 році весь проєкт «Шанс» мав агітувати за Віктора Януковича. Це був контракт, який підписав канал «Інтер» на рекламну агітацію «Партії регіонів».

Учасники проєкту агітувати не стали. Але Наталя Могилевська в етері «5 каналу» заявила, що вся знімальна команда «Шансу» поділяє політичні погляди Віктора Януковича.

Після цього частина працівників відмовлялися працювати на майданчику, а прості люди — допомагати учасникам проєкту.



Кондратюк також розповів, що його зачепила заява Андрія Данилка, сказана задовго до 2014 року, в якій він похвалив президента РФ Володимира Путіна.

Він згадав Івана Дорна, який дуже хотів поїхати на презентацію до клубу Санкт-Петербурга, та Ані Лорак, яка гастролює в Росії.

Телеведучий назвав їх «вівцями, яким все одно, що відбувається знизу».

Нагадаємо, Ігор Кондратюк став широко відомим публіці після телешоу «Караоке на майдані», де він був ведучим.

Як повідомляли «ФАКТИ», Ані Лорак, яка живе та виступає в Росії, восени минулого року вперше за довгий час випустила пісню українською мовою.

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