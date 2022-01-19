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«Фігурка просто клас»: Наталя Могилевська безстрашно роздяглася до купальника на кусачому морозі

22:36 19 січня 2022
Могилівська

Співачка Наталя Могилевська не лише дає поради молодим колегам, як стати успішним, а й показує це своїм прикладом.

У свято Водохреща артистка вирішила не відставати від шанувальників та поринула у Дніпро.

В Instagram співачка опублікувала знімок, на якому позувала на вулиці в одному злитому смугастому купальнику, який чудово демонстрував її постать й показав, що зірка знаходиться у чудовій формі.

«Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я залишаюся вірною рідному Дніпру. І мені тепло, бо мене зігрівають серця моїх співгромадян», — підписала вона світлини.

Також Наталя виклала свої міркування про користь занурення у крижану воду.

«Переохолодження для організму. Це взагалі корисно? Точно? Після занурення у крижану воду у людини частішає пульс й підвищується артеріальний тиск, також звужуються судини, а організм ніби пронизує струмом, тому людина почувається свіжо й бадьоро. Причина цих процесів — сильний стрес. Потім ми відчуваємо задоволення, приплив сил, енергію, холод вже зовсім не відчувається, а все завдяки ендорфіну, тому самому гормону радості. Такий струс для всього організму змушує імунну систему працювати у посиленому режимі», — написала вона.

Більшість шанувальників захоплювалися сміливістю співачки. Але були й такі, хто писав, що Наталя у термобілизні, тож їй не холодно.

Нагадаємо, нещодавно Могилевську звинуватили у підтримці режиму Януковича. Про інцидент, який стався ще у 2004 році, та скандал через позицію Могилевської розповів продюсер Ігор Кондратюк.

Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

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