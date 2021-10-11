«Тіні Кароль тричі відмовляли»: Наталія Могилевська розкрила секрет успіху на конкурсах

Співачка Наталя Могилевська, яка оголосила інформаційний локдаун, дала поради артистам-початківцям і розповіла, що необхідно для того, щоб стати успішним. Капітан зіркової сотні суддів на шоу «Співають всі!» відреагувала на виступ Оксани Нікітіної з піснею «Пошлю его на …». Учасниця дуже засмутилася через те, що не змогла пройти до суперфіналу, а Наталя вирішила підбадьорити.

«Зараз вона схудне, повернеться до нас і підкорить кожного! А ви знали, що Тіну Кароль Ігор Кондратюк тричі не взяв в „Шанс“! А вона так хотіла до нас з Кузьмою в програму. І що зараз — схудла, виглядає ідеально — просто найсексуальніша жінка країни! Тобто перемога в конкурсах — це не завжди показник успіху», — розповіла артистка в ефірі каналу «Україна».

«Моя порада — іноді треба спалити все! І повернутися, як фенікс — зробити те, що ти будеш пишатися і насолоджуватися», — додала Могилевська.

Нагадаємо, переможець конкурсу «Співають всі!» отримає півмільйона гривень.

Заради нового шоу Наталія Могилевська сіла на сувору дієту і скинула зайві кілограми. Однак далося їй це непросто. Співачка зізналася, що це було болісно.

фото Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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