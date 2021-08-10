Наталя Могилевська зізналася, скільки кілограмів скинула за місяць

Співачка Наталя Могилевська, яка оголосила боротьбу зайвій вазі, зізналася, скільки кілограмів їй вдалося скинути за місяць дієти. Артистка дотримується спеціально розробленої для неї системи харчування і ретельно стежить за тим, що їсть.

Відповідаючи на запитання підписників в Інстаграм, Могилевська розповіла про результати.

«Я на дієті більше місяця, скинула п'ять кілограмів. Зараз був невеликий період відпочинку, плато, коли я дозволила собі поїсти фруктів, які не можна було. І зараз хочу ще мінус п'ять кілограм», — розповіла Наталя.



* Фото Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, Наталія навіть поспорила — якщо не схудне, то пострижеться налисо. Буквально за один день їй довелося «спалювати» зайві кілограми. Співачка розповіла, як в рекордно короткий термін, позбулася їх.

А мати трьох дітей, співачка Анастасія Приходько розповіла, як після пологів схудла на 20 кілограмів за три місяці.

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