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Шоу-бізнес

Наталя Могилевська зізналася, скільки кілограмів скинула за місяць

14:44 10 серпня 2021
Наталя Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка оголосила боротьбу зайвій вазі, зізналася, скільки кілограмів їй вдалося скинути за місяць дієти. Артистка дотримується спеціально розробленої для неї системи харчування і ретельно стежить за тим, що їсть.

Відповідаючи на запитання підписників в Інстаграм, Могилевська розповіла про результати.

«Я на дієті більше місяця, скинула п'ять кілограмів. Зараз був невеликий період відпочинку, плато, коли я дозволила собі поїсти фруктів, які не можна було. І зараз хочу ще мінус п'ять кілограм», — розповіла Наталя.


* Фото Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, Наталія навіть поспорила — якщо не схудне, то пострижеться налисо. Буквально за один день їй довелося «спалювати» зайві кілограми. Співачка розповіла, як в рекордно короткий термін, позбулася їх.

А мати трьох дітей, співачка Анастасія Приходько розповіла, як після пологів схудла на 20 кілограмів за три місяці.

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