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Краса задарма не дається: 52-річна Дженніфер Лопес показала відео свого тренування

11:20 20 січня 2022
Дженіфер Лопес

52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка напередодні роздяглася та порадилася з фанатами щодо вибору одягу, опублікувала відео свого тренування. Зірка, яка займається з гантелями та на тренажерах, дала зрозуміти, що краса й молодість не даються їй задарма: за цим стоїть важка праця.

«На шляху до вдосконалення», — підписала Джей Ло свій пост. Відео супроводжує пісня «On My Way» з нового фільму «Вийду за тебе» («Marry Me») за участю Лопес.

«Це найкращий пост», «Дуже мотивує», «Ви мене надихаєте», «Для тих, хто ставив собі запитання, чому королева має такий приголомшливий вигляд», — писали в коментарях захоплені фанати зірки.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес похвалилася новою курткою, але фанатів заінтригувала чашка у її руці.

Фото Instagram

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