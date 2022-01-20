Краса задарма не дається: 52-річна Дженніфер Лопес показала відео свого тренування
52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка напередодні роздяглася та порадилася з фанатами щодо вибору одягу, опублікувала відео свого тренування. Зірка, яка займається з гантелями та на тренажерах, дала зрозуміти, що краса й молодість не даються їй задарма: за цим стоїть важка праця.
«На шляху до вдосконалення», — підписала Джей Ло свій пост. Відео супроводжує пісня «On My Way» з нового фільму «Вийду за тебе» («Marry Me») за участю Лопес.
«Це найкращий пост», «Дуже мотивує», «Ви мене надихаєте», «Для тих, хто ставив собі запитання, чому королева має такий приголомшливий вигляд», — писали в коментарях захоплені фанати зірки.
Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес похвалилася новою курткою, але фанатів заінтригувала чашка у її руці.
Фото Instagram164
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