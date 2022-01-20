«Тобі пасує Африка»: Злата Огневич круто змінює професію

Українська співачка Злата Огневич, яка після шоу «Холостячка» вирушила до Африки, показала, що для неї не існує жодних перешкод.

Такий висновок можна зробити з її постів в Instagram.

В них Злата розповідає, що являє собою «Чорний континент», скільки коштуватиме поїздка туди, які пам'ятки варто відвідати, які небезпечні хвороби підстерігають туриста.

На думку шанувальників, акаунт Злати стає все більше схожим на розповідь Мішель Андраде, Антона Птушкіна та інших тревел-блогерів та учасників передачі «Орел та Решка».

«Тобі йде Африка», «Дуже цікаві пригоди!», «Яка ви смілива, мужня, романтична та відчайдушна» , — пишуть фоловери співачки.

А деякі йдуть ще далі й пропонують якомусь з телеканалів взяти Злату на замітку — адже її передачі напевно будуть не менш популярними, ніж ті, що вже існують.

При цьому Огневич не забуває публікувати свої яскраві знімки з Занзібару.

Фото Instagram/zlata.ognevich

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