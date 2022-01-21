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Ірина Білик розповіла, де любить відпочивати, а також показала батька свого 22-річного сина та продюсера

20:02 21 січня 2022
Ірина Білик

Співачка Ірина Білик влаштувала для шанувальників у Instagram вечір одкровень і відкрила деякі сторони свого особистого життя. Ірина зізналася, що і відпочивати, і жити хотіла б на півдні Європи. Якщо вибирати житло не в Україні, Білик мріяла б осісти в Іспанії.

Також багатьом хотілося дізнатися про стосунки співачки із продюсером. Білик запевнила, що працювати їм дуже легко.

Ну, а найбільше шанувальників цікавили особисті секрети Ірини: чи вона підтримує стосунки зі своїм першим коханням Андрієм Оверчуком, чи спілкується старший син співачки з батьком.

Сина Гліба Білик народила у стосунках із манекенником Оверчуком. Ірина пояснила, що після розлучення не цікавиться справами колишнього, хоча 22-річному синові бачитися та спілкуватися з батьком не заважає. Білик показала архівне фото, на якому Андрій тримає новонародженого Гліба на руках. «Гліб спілкується з татом, але я вже давно не спілкуюсь», — поділилася Ірина.

Останній шлюб Білик тривав дев'ять років. Після розлучення зірка зізналася, що вона щаслива у своєму новому статусі. Причому, як виявилося, серце співачки вже не вільне — на запитання шанувальників Білик відповідала, поки їхала на побачення з новим коханням.

Вечір спогадів наштовхнув Ірину на думку, що непогано було б побачитись з усіма своїми ексами. «Чомусь виникло бажання одночасно запросити всіх своїх колишніх разом на каву, — зізналася співачка. — Як думаєте, вони погодяться?».

Нагадаємо, Білик вірить, що в її житті ще будуть і нове кохання, і пишне весілля. «Покличу на весілля всіх українських зірок та всіх, кого поважаю на нашій сцені», — обіцяє співачка.

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