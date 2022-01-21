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Місяць-два максимум: Заворотюк втратила здатність говорити, лікарі закликали сім'ю готуватися до найгіршого

21:51 21 січня 2022
Заворотнюк Анастасія

Одна з найпривабливіших і життєрадісних актрис Анастасія Заворотнюк, для лікування якої всі родичі намагаються докласти всіх доступних їм зусиль, вже понад три роки бореться з гліобластомою — найбільш агресивною формою пухлини мозку.

Про хворобу Заворотнюк повідомили у серпні 2019 року. На сьогоднішній момент відомо, що Заворотнюк знаходиться у своєму заміському будинку під Москвою. Артистка сильно погладшала, пересувається в інвалідному візку.

Вже кілька років шанувальники актриси перебувають у незнанні, буквально по крихтах збираючи інформацію про стан своєї улюблениці. До того ж їх непокоїть ще й те, що 2015 року від аналогічного захворювання померла інша талановита артистка — Жанна Фріске. Незважаючи на недугу, Анастасія Заворотнюк виявляла завидну завзятість та волю до життя. Але, зважаючи на все, удача все одно виявилася не на боці багатодітної мами.

Напередодні стало відомо про те, що хвороба прогресує. Джерелом такої інформації стала донька актриси — Ганна Заворотнюк, пише КП.

Прокоментувати ситуацію вирішили медики.

Так, лікар-онколог Юрій Покровський у бесіді з порталом Day.ru не дав обнадійливих прогнозів. На думку медика, стан Анастасії безперечно викликає тривогу.

«Пухлина розвивається, зачіпає певні структури головного мозку. Деякі пов'язані з мовними функціями, інші з зоровими. Стан може говорити про обсяг поширення [пухлини] або симптоми проблем з нервовою системою. При втраті мови пацієнт може залишитися живим, якщо у нього збережені інші функції. Але, у принципі, це свідчить, що це сумно і фатально. Місяць-два максимум «, — висловився Покровський.

Нагадаємо, що тяжкий стан Анастасії Заворотнюк позначається і на самопочутті її спадкоємців, які переживають через матір.

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