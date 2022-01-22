Арнольд Шварценеггер влаштував ДТП у Лос-Анджелесі: у якому стані Термінатор

Відомий американський актор і політик Арнольд Шварценеггер, який нещодавно оформив розлучення з дружиною, потрапив у ДТП у Лос-Анжелесі. Постраждала жінка, яка перебувала у другій машині, пише TMZ.

Так, позашляховик Yukon, за кермом якого був 74-річний актор, зіткнувся з Toyota Prius. Внаслідок зіткнення позашляховик актора заїхав на дах легковика.

Причиною аварії стало те, що зірка Голлівуду проїхав на червоне світло. Правоохоронні органи впевнені, що ДТП трапилося з вини актора.

Очевидці зазначили, що зіткнення сталося так, що у позашляховику спрацювали подушки безпеки.

Сам Шварценеггер не постраждав. Жінку, яка була в другому автомобілі, ушпиталили. За словами очевидців, у неї текла кров із голови.

Як повідомляють американські ЗМІ, сам актор дуже стурбований станом жінки та хоче побачитися з нею.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що син Арнольда Шварценеггера кардинально змінив імідж.

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