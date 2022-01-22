Олена Мозгова, яка змінилася до невпізнання, розповіла, як схудла майже на 25 кілограмів

Продюсерка Олена Мозгова, яка раніше продемонструвала струнку фігуру, розповіла, як їй вдалося схуднути на 24 кілограми і утримувати вагу.

На своїй сторінці у соцмережах Мозгова відповіла на найпоширеніші запитання, зокрема про те, якої дієти вона дотримувалася.

«За основу я взяла кето дієту, плюс інтервальне харчування 16/8, повну відмову від алкоголю та велике бажання змін», — пише продюсерка і зізнається, що із задоволенням додала б до цього заняття спортом, проте підхопила хворобу Лайма. Вона не мала сил не тільки на спорт, а й на те, щоб встати.

Худнути вона почала у квітні минулого року, «стартувавши» з 85 кілограмів. «У жовтні я вже була у тій вазі, що й зараз, 63−62 кг. На даний момент 61 кг важу. Цукор і наразі не їм. Але тост із цільнозернового хлібу, наприклад, собі дозволяю. Ягідки їла і їм щодня. Додала зараз ще яблука, я їх їм з горіхами до вечері», — розповідає Олена Мозгова і зізнається, що такого режиму дотримуватись складно: «Іноді хотілося „нахом'ячитися“, запити все просеко і послати всі ці дієти до біса».

Втім, відверта розмова із собою приводила продюсерку до тями. Результати «до» та «після» вона показала на фото (головне).

Раніше про те, як їй вдалося схуднути на 20 кілограмів, розповідала співачка Анастасія Приходько. Вона скинула зайві кілограми за три місяці після пологів. Кормлячи сина, вона сама їла все варене або приготовлене на пару. Харчувалася за спеціальним графіком, щоб в організм потрапили всі необхідні мікроелементи.

Фото зі сторінки Олени Мозгової у соціальних мережах

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