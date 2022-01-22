Майже не вставав через тяжку хворобу: у мережі показали останнє фото Арніса Ліцитіса

Латвійський актор Арніс Ліцитіс, якого не стало 22 січня, останнім часом тяжко хворів. Через проблеми зі здоров'ям він не виходив з дому, багато в чому йому допомагали друзі та близькі.

Педагог з акторської майстерності Олена Борзова опублікувала в Instagram останнє фото артиста, яке зробив його друг Віктор Гриберман.

«Остання фотографія Арніса. Знімав два тижні тому його друг оператор Віктор Гріберман. Він його відвідував, допомагав. Приходили до Арніса друзі, він двері не зачиняв. Майже не вставав, ноги відмовляли. Царство небесне…» — написала Борзова.

Арніс Ліцитіс народився 8 січня 1946 року у Ризі. Закінчив театральний факультет Латвійської державної консерваторії імені Вітола. Служив у кількох театрах Риги. Знімався у відомих радянських та російських фільмах. Його фільмографія налічує понад 120 ролей у кіно та серіалах.

Нагадаємо, 16 січня у Москві помер актор Іван Рудаков, відомий за серіалами «Кухня» та «Ланцет». Йому було 43 роки. Артист не впорався з ускладненнями після коронавірусу.

Фото Instagram/borzovaofficial

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