Пісня про діда навіяла: Jerry Heil зворушила мережу виступом у хоспісі під Києвом

Популярна співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва), що випустила альбом «Особисте», презентувала зворушливу пісню, яку присвятила своєму дідусю.

Зі своєю новою роботою артистка приїхала до хоспісу у Бровари.

«Після пісні про діда я раптом зрозуміла: не тільки онуки залишаються без дідусів… багато дідусів залишилися без онуків. І без сімей взагалі… Тож поїхала сьогодні знайомитися зі старими у хоспісі у Броварах», — написала Яна.

Співачка не могла стримати сльози, коли співала та згадувала рідну людину.

У Stories Шемаєва зізналася, що відгуки шанувальників зачепили її до сліз. Багато користувачів поділилися особистими історіями про своїх дідусів.

Фанати Яни подякували їй за чуйне серце, увагу до людей, які не мають рідних або живуть від них далеко.

Шанувальників співачки також зацікавив образ, у якому артистка записала кліп. Яна повідомила, що вушанку купила «у переході на Майдані» та заплатила за неї 350 гривень.

Jerry Heil продемонструвала mood-відео на трек «Пісня про діда».

Нагадаємо, у програмі «Зірковий шлях» Яна Шемаєва розповіла, що збирається їхати на навчання до Америки. Дівчина має намір отримати хорошу освіту та стати професіоналом у галузі музики.

Фото Instagram/thejerryheil

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