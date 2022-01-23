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Трохи переплатила: Анна Трінчер зізналася, скільки їй коштували груди третього розміру

11:50 23 січня 2022
Трінчер

Актриса та блогерка Анна Трінчер вперше показала результат своєї пластики. Як відомо, зірка серіалу «Школа» нещодавно зробила операцію зі збільшення грудей.

У мережі засипають 20-річну Анну питаннями про складність процедури, її вартість та самопочуття самої дівчини.

Трінчер повідомила, що за операцію зі збільшення грудей вона заплатила 6 тисяч доларів. За її словами, «це трохи вище, ніж стандартна ціна». Але Анна для себе вирішила, що все, що стосується тіла, потрібно робити у суперпрофесіонала. Тому така висока ціна її не збентежила.

У сторіс свого Instagram Трінчер показала результат. Дівчина позувала перед камерою у спеціальному бандажі. Верхній одяг вона розстебнула таким чином, що засвітила свої нові груди.

Судячи з виразу обличчя, акторка результатом задоволена. Нині Анна перебуває на реабілітації. Вона змушена носити бандаж, що їй натирає шкіру.

Днями Анна Трінчер показала, як її підтримав наречений блогер Олександр Волошин. Дівчина похвалилася дорогою брендовою сумкою від Dior.

Фото https://www.instagram.com/annatrincher_official/

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