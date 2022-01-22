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Шоу-бізнес

«Ще рано дивитися!»: Анна Трінчер злегка засвітила свої нові груди

11:57 22 січня 2022
Анна Трінчер

Акторка і співачка Анна Трінчер, яка піддалася загальному модному тренду серед зірок і зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, опублікувала в Instagram фото, на якому злегка засвітила свої нові груди.

«Ну всі так чекають на результат… А його ще рано дивитись! Груди ще не набули потрібної форми, шкіра не розтягнулася. Тому, ловіть таке! Але мені вже дуже подобається!» — написала вона.

Шанувальники артистки, в основному, позитивно поставилися до рішення співачки збільшити груди та раді за неї.

Як писали «ФАКТИ», Трінчер переживала перед операцією. Вона зізналася, що давно мріяла про цю операцію і назвала своє рішення свідомим.

Днями співачка похвалилася подарунком від свого нареченого — скандального блогера Олександра Волошина. Він вирішив підтримати кохану та здійснити її давню мрію. Олександр відвідав Анну в лікарні і подарував їй розкішний подарунок — дорогу брендову сумку від Dior.

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