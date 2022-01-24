Мультфільм «Ми – монстри 2» та фільм жахів «Календар смерті»: що подивитися в кіно з 27 січня

У четвер, 27 січня, в український прокат виходять три нові фільми. Для походу в кіно всією сім'єю пропонується повнометражний мультфільм «Ми — монстри 2». Шанувальників європейського кінематографа можуть зацікавити італійський бойовик «Дьяволик. Суперзлочинець і рожевий діамант» та франко-бельгійський фільм жахів «Календар смерті».

«Ми — монстри 2»

(6+, Великобританія — Німеччина, Warner Bros., анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 40 мільйонів доларів)

Перша частина мультика «Ми — монстри» вийшла у 2017 році. Вона провалилася у прокаті, зібравши 26,4 мільйона доларів за бюджету 30 мільйонів доларів. Тим не менш, німецький режисер Хольгер Таппе вирішив знімати продовження. У другій частині сімейка Вішбоун знову перетворюється на Вампіра, Мумію, Перевертня та Чудовисько Франкенштейна для того, щоб урятувати своїх друзів Бабу Ягу та Ренфілда, яких упіймала мисливиця за монстрами Міла Старр. Операція зі звільнення виявляється складною, героям мультика доводиться вирушити у подорож по всьому світу. На них чекають нові знайомства та небезпечні пригоди… На Заході «Ми — монстри 2» вийшли у прокат у жовтні. Касові збори становили лише 2,7 мільйона доларів.

«Дьяволик. Суперзлочинець і рожевий діамант»

(12+, Італія, RAI Cinema, бойовик, пригоди)

Фільм знято за мотивами популярної в Італії серії коміксів Diabolik, створеної наприкінці 60-х років минулого століття. Головний герой — невловимий злодій Дьяволик, якого переслідує інспектор поліції Джинко. Це вже друга екранізація коміксу. Першу зняв у 1968 році культовий італійський режисер Маріо Бава. Нову версію зробили брати Марко та Антоніо Манетті. Вони відомі як режисери музичної комедії «Кохання та куля», яка отримала п'ять премій «Давид ді Донателло», а також сьомого та восьмого сезонів серіалу «Комісар Рекс». Прем'єру «Дьяволика» було перенесено на рік через пандемію коронавірусу. Головну роль виконав популярний італійський актор Лука Марінеллі («Велика краса»). Кохану Дьяволика зіграла дебютантка Міріам Леоне. У ролі інспектора Джинко знявся Валеріо Мастандреа («Ідеальні незнайомці»). У європейському прокаті фільм зібрав трохи понад 3 мільйони доларів.

«Календар смерті»

(16+, Франція — Бельгія, Sombrero Films, фільм жахів, трилер)

Головна героїня страждає на параплегію — у неї паралізовані ноги. Колись вона була танцівницею, хвороба перекреслила всі її надії та мрії. Молода жінка перебуває у глибокій депресії. Якось подруга дарує їй старовинний Адвент-календар. Він вирізаний з дерева. Кожне вікно, що відповідає дню перед Різдвом, обіцяє виконання одного бажання. І вони справді збуваються, ось тільки ціна за це з кожним разом стає дедалі вищою… Фільм зняв популярний французький актор Патрік Рідремон. Головну роль зіграла Южені Деруан, відома за серіалом «Паризька поліція 1900». В Інтернеті стрічка відома під назвою «Календар Диявола».

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