Анна Трінчер у комедії «Любов і блогери» та Кіра Найтлі у «Тихій ночі»: що подивитися в кіно з 20 січня

У четвер, 20 січня, в український прокат виходять сім нових фільмів, зокрема комедія «Любов і блогери» за участю блогерки Анни Трінчер та драма «Стоп-Земля», зняті вітчизняними кінематографістами. Шанувальники творчості режисера Гільєрмо дель Торо зможуть переглянути його нову картину «Алея жаху» з Бредлі Купером у головній ролі. Кіра Найтлі знялася у «чорній» різдвяній комедії «Тиха ніч». Тим, хто любить пісні у виконанні Селін Діон, буде цікава біографічна драма «Голос кохання». Дольф Лундгрен випробував себе у комедійному амплуа у картині «Песики на варті». Не забули прокатники й про любителів жахів. Їхній увазі пропонується американський фільм «Курорт».

«Любов і блогери»

(0+, Україна, VLG. Film, комедія)

У містечку Кагаплик готують місцеві вибори. Мер дуже непокоїться — його репутація корупціонера надто добре відома виборцям. У його найближчому оточенні народжується ідея покращити імідж продажного градоначальника за допомогою соцмереж. Для цього в Кагаплік запрошують п'ятьох найпопулярніших блогерів Instagram. Мер готовий щедро їм заплатити у разі успіху.

Все говорить про те, що глядачам пропонується сатирична комедія на злободенну тему, проте автори фільму стверджують, що зняли зовсім іншу комедію — романтичну. Працювали над картиною режисери Дмитро Голумбевський та Євген Таллер. Сценарій написав Олексій Приходько, відомий за серією фільмів «Скажене весілля». Задіяні у картині як професійні актори Назар Задніпровський, Ольга Сумська, Георгій Делієв, так і популярні українські блогери Анна Трінчер (серіал «Школа»), Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко (учасник другого сезону телешоу «Холостячка»). Крім того, шанувальники гурту KAZKA почують та побачать своїх кумирів.

«Стоп-Земля»

(16+, Україна, Arthouse Traffic, драма, бюджет — 25,7 мільйона грн)

16-річна дівчинка навчається у звичайній київській школі. Окрім підготовки до майбутніх іспитів та повсякденних турбот у неї є одна дуже серйозна проблема. Вона — інтроверт. Їй дуже важко постійно перебувати у колективі. Спілкується вона лише з двома близькими друзями, які допомагають їй долати постійний стрес. А тут ще дівчинка закохалася в однокласника.

«Стоп-Земля» стала першим повнометражним фільмом режисерки та сценаристки Катерини Горностай. Уродженка Луцька представила цю драму у березні минулого року на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де отримала приз «Кришталевий ведмідь» у конкурсній програмі Generation 14plus. У серпні на Одеському міжнародному кінофестивалі фільм отримав головний приз «Золотий Дюк» та Гран-прі. У картині знялися молоді актори Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко та Олександр Іванов.

«Алея жаху»

(16+, США, Searchlight Pictures, психологічний трилер, бюджет — 60 мільйонів доларів)

Спритний шахрай вміло маніпулює людьми, що дозволяє йому провертати зухвалі афери. Але одного разу він приходить висновку, що сам є пішаком у чиїйсь великій грі. Він має намір вирватися з цього павутиння за всяку ціну.

«Алея жаху» включена Американським інститутом кіно до десятки найкращих фільмів 2021 року. Зняв картину культовий режисер Гільєрмо дель Торо. Його картини «Лабіринт фавна» та «Форма води» завоювали сім «Оскарів» на двох. Свою нову роботу дель Торо зняв у стилі неонуар. Йому вдалося залучити до проєкту блискучий акторський склад — Бредлі Купер («Зірка народилася», вісім номінацій на премію «Оскар» за всю кар'єру), Кейт Бланшетт (лауреат двох премій «Оскар» за ролі у фільмах «Авіатор» та «Жасмін»), Віллем Дефо (чотири номінації на премію «Оскар», зіграв у картинах «Взвод», «Тінь вампіра», «Ван Гог. На порозі вічності»), Тоні Коллетт (номінація на премію «Оскар» за роль у фільмі «Шосте почуття»). Попри все це, в американському прокаті фільм провалився. Він вийшов у середині грудня і зібрав лише 9,3 мільйона доларів.

«Тиха ніч»

(16+, Велика Британія — США, Altitude Film Distribution та RLJE Films, «чорна» комедія)

Подружня пара запрошує до свого особняка на Різдво гостей. Це їхні колишні однокласники, друзі з сім'ями. Це буде ідеальна різдвяна вечеря, ось тільки господарі задумали святкування таким чином, що ранком прокинуться далеко не всі.

Фільм став режисерським дебютом Камілль Гріффін. Головну чоловічу роль зіграв її син Роман Гріффін Девіс, відомий за картиною «Кролик Джоджо». Головну жіночу роль виконала зірка Голлівуду Кіра Найтлі («Гордість і упередження», «Пірати Карибського моря»). У картині також знялася дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп.

«Песики на варті»

(6+, США, Boundless Pictures, сімейна комедія, пригоди)

Талановитий винахідник та його дочка напередодні Різдва переїжджають у новий будинок. Їхній сусід виявляється не дуже гарною людиною, яка до того ж тримає злих собак. Він випадково дізнається про новий винахід героя фільму та наймає двох злодіїв, щоб ті вкрали гаджет. Проте всі собаки на околиці об'єдналися, щоб дати відсіч і злодіям, і їхньому замовнику.

Злого сусіда зіграв Дольф Лундгрен, зірка численних бойовиків. Песики у фільмі розмовляють. В оригінальній версії їх озвучили зірки Голлівуду Джеррі О'Коннелл, Дженніфер Лав Х'юїтт, Роб Шнайдер, Денні Трехо, Малколм Макдавелл. Зняв картину Алекс Меркін, який уже працював із Лундгреном у бойовику «Висота». До речі, деякі повороти сюжету нагадують культову комедію «Один вдома». Навряд чи варто дивуватися з того, що в інтернеті фільм відомий під назвою «Одні вдома».

«Голос кохання»

(12+, Канада — Франція, Gaumont, драма, бюджет — 26 мільйонів доларів)

Дія фільму розгортається у 60-х роках минулого століття у Квебеку. Молодша дитина у багатодітній родині, дівчинка Алін чудово співає. Якось її голос зачаровує досвідченого музичного продюсера. Він розуміє, що відкрив справжній талант.

Фільм є неофіційною біографією канадської діви Селін Діон. Всі імена у картині змінені, але це не заважає глядачам швидко зрозуміти, про кого йдеться. Зняла картину французька актриса та режисерка Валері Лемерсьє. Вона ж виконала головну роль. У світовому прокаті фільм зібрав уже 10,7 мільйона доларів.

«Курорт»

(16+, США, Vertical Entertainment, жахи)

Письменниця та троє її друзів вирушають на Гаваї, щоб перевірити легенду про покинутий готель та прокляття, яке нібито лежить на ньому. Героїня фільму спеціалізується на жахах та містиці. Вона впевнена, що історія про проклятий готель є вигадкою.

Зняв фільм жахів режисер Тейлор Чієн. Головні ролі виконали Б'янка Хаазе, Брок О'Херн, Майкл Влеміс, Мішель Рендольф. Усі вони раніше знімалися виключно в епізодичних ролях. У США фільм вийшов у прокат обмеженою кількістю копій і зібрав лише 192 тисячі доларів. На найбільшому сайті кінорецензій Rotten Tomatoes рейтинг «Курорту» становить 40%.

Які фільми вийшли у прокат із 13 січня, дивіться тут.

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