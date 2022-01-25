Затримано підозрюваного у нападі на вдову Градського

Дика історія з пограбуванням у Росії вдови співака Олександра Градського потроху проясняється. Поліція відзвітувала, що вже затримала одного з трьох чоловіків, підозрюваних у розбійному нападі на Марину Коташенко.

Затриманому 27 років, він раніше був засуджений. За даними сайту iz.ru, підозрюваний — громадянин Таджикистану, в Москві проживав з 2011 року, офіційно не працював, а судимість отримав за дачу хабара.

Марину Коташенко пограбували 16 січня. Злочинці зімітували ДТП — в'їхали в автомобіль Марини, дочекалися, доки жінка вийде роздивитися, після цього пригрозили зброєю та змусили їхати додому за відкупними. Марина Коташенко змушена була віддати банді 100 млн. рублів (1,2 млн. доларів).

Нагадаємо, Олександр Градський помер у листопаді 2021 року. Залишена артистом спадщина оцінюється в мільйони доларів: це елітна нерухомість у Москві та Московській області, дорогі автомобілі, земельні ділянки.

Фото aborgradsky/Instagram

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter