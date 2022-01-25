Можу прожити на 2 мільйони та на 200 гривень: Леся Нікітюк розповіла, на чому готова за необхідності економити

Ведуча реаліті-шоу «Пара на мільйон» на Новому каналі Леся Нікітюк, яка є однією з найбіль високо оплачуваних українських селебрітіс, зізналася від чого готова відмовитися у разі втрати доходів.

«Я знаю, що таке бідність. Знаю, що таке, коли грошей немає взагалі. Знаю, як город годує людину. І це чудово! Знаю, як мамині закрутки рятують на корпоративах, у Новий рік та на день народження. Можу прожити і на 200 гривень, і на 20 тисяч гривень, і на 200 тисяч гривень, і на 2 мільйони,» — розповіла вона в інтерв'ю журналу «Добра порада». — «У цей момент мені не страшно — виживу в будь-якому випадку, тому щовже пройшла шлях, коли грошей не було, коли їх дуже хотілося, коли вони були необхідні»

У разі вимушеної економії, Леся в першу чергу перегляне свій гардероб.

«Якщо раптом доведеться від чогось відмовитися, то, звичайно ж, відмовлюся від одягу. Куплю якісні речі та взуття, вони довго служитимуть. Тому без нових точно обійдуся — вистачить старих. Ще я, напевно, відмовлюся від дорогого автомобіля і пересяду на щось простіше. Обслуговування машини і страховка вимагають дуже багато грошей. Відмовлюся, напевно, від beauty-процедур та фарбування волосся. А ось від дорогих кремів — ні, бо не хочу швидко старіти,«— сміється ведуча Нового каналу.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк, яка минулого року влаштувала шикарну вечірку у стилі 90-х у свій день народження, активно розвиває свій Instagram-аккаунт, у якому за дівчиною стежать вже майже чотири мільйони передплатників та випускає одяг під власним брендом. Тому браку грошей на сьогоднішній день у знаменитості немає. На відміну від вдови Олександра Градського, на яку після смерті чоловіка градом посипалися нещастя.

Фото з Instagramm Лесі Нікітюк

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