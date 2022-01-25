Переслідувачу Злати Огнєвіч вручили підозру

Поліція Києва відреагувала на заяву Злати Огнєвіч про загрозу життю та переслідування «шанувальником». Правоохоронці встановили особу чоловіка, який дошкуляв артистці три роки, вручили йому підозру та затримали. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

«Менш ніж за добу поліцейські встановили особу порушника, який протягом тривалого часу систематично переслідував і погрожував вбивством заявниці, і затримали його. За вчинене йому загрожує до двох років обмеження волі», — йдеться у повідомленні.



*Фото — сайт Національної поліції України

Підозрюваним виявився 41-річний уродженець Черкаської області, який зараз проживає у Києві. Раніше Злата називала його ім'я. У соцмережах чоловік підписувався прізвищем Огнєвіч, іноді представлявся чоловіком співачки.



*скріншот відео

«Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецназівців КОРД ми затримали правопорушника за місцем проживання в порядку статті 298−2 Кримінального процесуального кодексу України», — заявив начальник відділу дізнання Печерського управління поліції Василь Іванишин.

Рішення про запобіжний захід найближчим часом ухвалить суд.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч неодноразово скаржилася на переслідування чоловіка. У 2019 році він підстеріг її біля будинку, хапав за руки. Але тоді у поліції не відреагували на звернення співачки.

24 січня чоловік переслідував Злату Огнєвіч машиною, він погрожував «завалити» співачку, якщо ще раз побачить її по ТБ.

Злата рішуче налаштована, вона публічно попросила допомоги, звернувшись навіть до президента.

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