«Ще раз побачу по телевізору, завалю тебе»: неадекватний шанувальник погрожує Златі Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка відпочила на Занзібарі, знову піддалася переслідуванню неадекватного шанувальника. Чоловік підстеріг артистку, коли вона приїхала на зйомки. Він порівнявся з машиною, в якій була Злата, і став погрожувати, зокрема вбивством. Шокуюче відео вона опублікувала в Інстаграмі.

«Ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю на х**! Або тата, я тобі серйозно говорю», — агресивно вигукує чоловік з машини.

Злата просить припинити її переслідувати та попереджає про те, що звернеться до поліції. Чоловік відповідає, що йому байдуже, що нікого не боїться, що готовий сам разом із нею поїхати до поліції.

«Передавай комусь хочеш. Ти знаєш, чим це скінчиться. Кого ти лякаєш? Я все одно дійду до своєї мети», — погрожує він і згадує у своїй промові Кличка.

У цей час Злата була в машині. У ситуацію втрутилися охоронці співачки.

«У даній ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше 3-х років) переслідує неадекватний чоловік, і НІХТО за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не відчувають себе в безпеці і зазнають насильства. Тому що моя ситуація — це ТАКОЖ один із видів насильства», — пише Злата в Інстаграм.

Вона звернулася до команди Віталія Кличка, правоохоронних органів, юристів та навіть президента з проханням про захист.

«На моєму місці може бути ВАША дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ВАШа близька людина. Допоможіть МЕНІ», — звертається співачка.

Вона назвала ім'я переслідувача — Вадим Лебідь. Він не перший рік переслідує співачку, навіть давав інтерв'ю журналістам, де запевняв, що вони просто друзі.

Огнєвіч наперед попередила, що не коментуватиме цю ситуацію.

Нагадаємо, зараз серце Злати Огнєвіч вільне. Після проекту «Холостячка» вона розлучилася з обранцем Андрієм Задворним, а з Максимом Тарапатою вони залишилися просто друзями.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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