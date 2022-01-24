«Я оскаженіла»: Злата Огнєвіч написала на переслідувача заяву до поліції

Популярна співачка Злата Огнєвіч написала заяву в поліцію на переслідувача, який три роки тероризує її та її сестру. Після чергових погроз зірка звернулася до Печерського відділку поліції та написала заяву. За словами Злати, у відділку вона провела кілька годин, викладаючи подробиці. Співачка вірить, що цього разу правоохоронці поставлять крапку в переслідуванні.

«Сподіваюся, що цього разу, коли вже минуло якийсь час з моменту переслідувань, у нас щось трішечки змінилося і це публічний розголос мені дуже сильно допоможе, тому що я оскаженіла. Я не збираюся відсиджуватися в ролі жертви, бояться жити, ходити на вулицю. Я продовжуватиму жити своїм повноцінним життям, просто я оскаженіла від того, що я і багато інших жінок не захищені. Як то кажуть, немає тіла — немає справи. Так не повинно бути!» — Заявила Злата.

За словами співачки, ні вона, ні її рідні не знали цього чоловіка раніше, не винні йому грошей та не розуміють його мотив.

«Просто прийміть той факт, що є нездорові люди, котрі переслідують інших людей. Із цим треба щось робити. Я хочу почуватися захищеною у своїй країні», — заявила Огнєвіч.

Вона додала, що чоловік переслідує і її сестру, пише з різних облікових записів у мережі. Раніше він підлаштував виклик таксі так, щоб Юля сіла до нього в машину, потім кілька годин катав її промзоною, вимагаючи зустрічі зі Златою або з батьком. Але тоді в поліції не вжили заходів.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч повернулася із відпустки. На Занзібарі співачка відзначила день народження.

Після подорожі до Африки Злата Огнєвіч натякнула на зміну професії.



Фото instagram.com/zlata.ognevich

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter