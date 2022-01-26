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Чоловіка відомої української співачки заарештували за підозрою у викраденні дорогого автомобіля

14:52 26 січня 2022
Вікторія Петрик

В Одесі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у викраденні автомобіля преміум-класу Hyundai Santa Fe. Як повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області, зловмисника затримали гарячими слідами. Вночі він катався містом у пошуках відповідного авто, відкрив його за допомогою спеціальних приладів і викрав, залишивши свою машину неподалік.

В авто, що належить чоловікові, поліцейські вилучили спецтехніку для зламування автомобілів, травматичний пістолет та паспорт іншої держави. Приморський райсуд Одеси обрав затриманому запобіжний захід — утримання в СІЗО на 60 діб з можливістю внесення застави у 744,3 тис. грн.

Як повідомляє «Думська», викрадачем виявився чоловік 24-річної української співачки Вікторії Петрик — Володимир Андрушкевич. У 2008 році вона представляла Україну на дитячому «Євробаченні» та посіла друге місце. Також вона взяла друге місце на «Новій хвилі» в Юрмалі, штурмувала нацвідбір на «Євробачення».

Вікторія вийшла заміж у 19-річному віці, у 2017 році народила сина Давида, жила на Одещині. Після заміжжя її кар'єра пішла на спад. Особисте життя співачка не афішує, обличчя чоловіка приховує.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що поліція затримала чоловіка, який загрожував убивством Златі Огнєвіч. Співачка налаштована рішуче і має намір домогтися справедливого покарання для «шанувальника».

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