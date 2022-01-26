Сховалась від переслідувача у відомому фітнес-клубі, але охоронці відмовилися викликати поліцію: Злата Огнєвіч здивувала новою заявою

Співачка Злата Огнєвіч, яку три роки переслідував неадекватний шанувальник, розповіла про новий епізод та байдужу реакцію оточуючих. Артистка заявила, що більше не мовчатиме, а розголошуватиме несправедливість. «Найкращий захист — це напад» , — вважає Злата. Вона каже, що доведе справу з переслідувачем до кінця, щоб він одержав законне покарання.

Співачка згадала, як 31 грудня 2021 року «шанувальник» вистежив її в районі Новопечерських Липок. Злата встигла втекти і сховатися у холі відомого фітнес-клубу. Але охоронці відмовилися викликати поліцію та порадили переляканій артистці звернутися за іншою адресою.

«У день, коли мене переслідував на вулиці суб'єкт чоловічої статі, я забігла в хол „GYMMAXX“ (фітнес-клуб, я навіть колись була їхнім клієнтом. Буду тут об'єктивною — так, це справді гарний клуб… але його клієнтом я навряд чи чи тепер буду). Мене трясло від шоку, я благала їх викликати поліцію, допомогти мені. Але. Ніхто з охорони клубу цього не зробив. У них розпорядження чи щось там ще… Коли ж я сама спробувала це зробити — охорона клубу мене попросила викликати поліцію до сусіднього будинку, але не за цією адресою. Виходить, репутація спортивного клубу коштує дорожче за безпеку людини, яка просить про допомогу. Люди! А Вам взагалі нормально у такому світі живеться?», — обурилася Злата Огнєвіч.

Також співачка подякувала поліції, яка оперативно розшукала та затримала чоловіка, який погрожував їй. Прихильнику може загрожувати до двох років позбавлення волі. Він погрожував убити артистку, якщо ще раз побачить її по телевізору.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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