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«Важливий день»: Роман Сасанчин із дружиною хрестили доньку Елізабет (зворушливе відео)

22:30 27 січня 2022
«Важливий день»: Роман Сасанчин із дружиною хрестили доньку Елізабет (зворушливе відео)

Переможець шоу «Голос країни-10», 19-річний український співак Роман Сасанчин разом із дружиною Іванною похрестили новонароджену доньку Елізабет.

Фото та відео молоде подружжя поділилося у своїх акаунтах у Instagram.

«Сьогодні важливий для нас день — „Хрещення Елізабет“. Дякую, хто сьогодні з нами розділяє цей радісний момент життя», — написав Роман у підписі до відео.

«Вітаємо вас», «Нехай росте здоровою та щасливою», «Божої благодаті та охорони вашій принцесі», «Щасливчик», «Щастя вам», — написали підписники у коментарях.

Як можна зрозуміти за медіа-файлами, на церемонію Роман та Іванна покликали лише найближчих друзів. Вони обрали дві пари хрещених батьків. Ще один цікавий момент — до церкви завітали лише батьки переможця «Голосу країни», рідних дівчини не було.

Після церемонії таїнства Роман та Іванна запросили батьків і гостей до ресторану, де накрили щедрий стіл та облаштували фотозону з написом «Хрестини Елізабет». Її прикрасили крилами ангела, ніжно-рожевими, золотавими і білими кульками.

Нагадаємо, що дівчинка з'явилася на світ 30 грудня 2021 року. 19-річний співак був присутній на пологах і підтримував кохану. Дочку вони назвали Єлизаветою, але у свідоцтві про народження записали Елізабет. На жаль, пологи Іванни були важкими, їй довелося робити кесарів розтин.

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