Перше знайомство: переможець «Голосу країни» Роман Сасанчин зворушив знімком зустрічі своїх батьків з онукою

19-річний Роман Сасанчин, який став нещодавно батьком переможець проєкту «Голос країни», любить тримати своїх шанувальників у курсі подій, які відбуваються в його родині.

Кілька годин тому він розмістив в Instagram фото першої зустрічі своїх батьків з новонародженою донькою.

На знімку дідусь обережно тримає на руках онучку, а бабуся допомагає йому однією рукою, намагаючись при цьому зазирнути їй у личко, щоб зрозуміти, на кого схожа Елізабет.

«От і наше перше знайомство дідуся та бабусі з першою онучкою. Це був дуже зворушливий й теплий момент. Багато хто з Вас запитає чому так довго батьки не приїжджали? Я поясню: річ у тому, що ми з Іванкою та мої батьки переживали, і вирішили небагато часу почекати, щоб організм дитини більше адаптувався до життя. Сьогодні вони просто надзвичайно щасливі», — підписав Роман знімок.

У мережі миле сімейне фото зустріли дуже тепло. Коментатори бажають здоров'я та всіх благ молодій сім'ї та батькам Романа.

Нагадаємо, дівчинка у сім'ї Романа Сасанчина та його дружини Іванни народилася наприкінці грудня. До цього пара довго приховувала вагітність, яка протікала досить тяжко. Іванну навіть відвозили до лікарні через непритомність.

Днями Іванна знову поскаржилася на погане самопочуття. Молода мама розповіла, що у неї тримається висока температура, набрякли й болять груди. Медики, що приїхали на виклик, порадили їй лягти в стаціонар.

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