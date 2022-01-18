Температура під 40: захворілій дружині Романа Сасанчина довелося викликати швидку

Дружина переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина Іванна, яка подарувала йому дочку Елізабет, поскаржилася на погане самопочуття. Молода мама розповіла в Інстаграм, що у неї кілька днів тримається висока температура, вища за 39 градусів, набрякли та болять груди. Збити температуру не вдається, не допоміг й масаж грудей.

Іванна розповіла, що дуже погано почувається, ще й дитина вередує «з рук не злазить». Роман у цей час поїхав на навчання, Іванні довелося самостійно справлятися із донькою.

«Температура 39. Мала не хоче злазити з рук. Через це не можу зцідити себе, а мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати. З ним посварилися. Бачити не хочу», — емоційно написала Іванна.

У розпачі Іванна викликала швидку. Медики порадили молодій мамі лягти у стаціонар. Іванна обіцяла передплатникам повідомити про свій стан пізніше.

Нагадаємо, Іванна народила доньку 30 грудня. Дівчинку назвали Елізабет. Роман Сасанчин розповів, що пологи були дуже тяжкими, дружині довелося робити кесарів.

Фото instagram.com/sasanchyn_official

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter