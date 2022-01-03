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Переможець «Голосу» Сасанчин розсекретив ім'я новонародженої дочки

18:58 3 січня 2022
Переможець «Голосу» Сасанчин розсекретив ім&#39;я новонародженої дочки

Переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчин, який вперше став батьком 30 грудня, підтвердив намір назвати новонароджену доньку Єлизаветою-Елізабет. Про це він сказав під час виписки дружини з пологового будинку.

Відому пару привітав із народженням дитини та генеральний директор Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати та дитина» Віктор Овчарук.

А незадовго перед цим у мережі з'явилося зворушливе фото Сасанчина, який узяв у свою руку дитячу ручку.

Нагадаємо, 19-річний Роман одружився зі своєю вагітною обраницею лише 2 грудня 2021 року. Вони з Іванною планували партнерські пологи. Однак через ускладнення від цієї ідеї довелося відмовитися і жінці зробили кесарів розтин. Роман уже зізнавався, що навіть не міг уявити, що стане батьком так рано.

Фото instagram.com/sasanchyn_official/

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