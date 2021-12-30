Молодий батько Роман Сасанчин розповів про тяжкі пологи дружини

Переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчин, який став 30 грудня батьком, розповів про тяжкі пологи дружини та показав новонароджену доньку. Подробицями появи світ дитини він поділився у програмі «Твій день».

Новоспечений батько розповів, що пологи пройшли не за планом. Іванна не змогла народити природним шляхом, їй довелося робити кесарів розтин.

«Вагітність проходила дуже важко. Пологи були нелегкими. Вже сьогодні о другій годині ночі Іванка дзвонить по телефону і каже: „У мене перейми почалися“. З того часу я з нею сидів. Вона не змогла природно народити, її кесерили. Буквально півгодини тому мені принесли маленьке диво! Я не можу передати ці емоції», — розповів Роман.

Вони з Іванною планували партнерські пологи. Роман мріяв побачити появу на світ свого первістка. Проте від цієї ідеї довелося відмовитись.

«Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, бо це таке таїнство, яке, можливо, буде лише один раз у нашому житті і я дуже хочу підтримувати її», — сказав Сасанчин.

Також він уточнив ім'я новонародженої дочки. Дівчинку назвали Єлизаветою, а в паспорті її буде записано Елізабет. Роман каже, що почувається дуже втомленим, але дуже щасливим. Він і припустити не міг, що стане батьком у 19 років.

«Я ніколи не міг подумати… Я дуже переживав. Це насамперед відповідальність. Багато чого для дитини зробити. Коли я сидів у палаті і почув крик на весь коридор, я одразу зрозумів, що це моє», — поділився молодий батько.

Роман підтримує в лікарні дружину, перебуває весь час із нею та новонародженою донькою.

Нагадаємо, Роман та Іванна розписалися 2 грудня. Довгий час молоді батьки приховували вагітність, адже вона була нелегкою. Іванна кілька разів потрапляла до лікарні.

Фото instagram.com/sasanchyn_official

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