Поки діти у школі: Галкін показав, чим займається з Пугачовою, залишившись наодинці (відео)

«Нев'їзний» в Україну російський гуморист Максим Галкін, який відзначив у грудні «олов'яне» весілля з Аллою Пугачовою, регулярно розповідає у своєму Instagram про життя свого сімейства у замку у селі Грязь.

Сьогодні він вирішив нагадати про себе підписникам, показавши відеозвернення, в якому розповів, чому присвячує свій час, залишившись удома разом із дружиною.

«Дорогі мої підписники, ви питаєте, куди я подівся, в директ мені пишете. Я тут, все гаразд! Сидимо вдома з Аллою. Відпочиваємо! Діти зараз у школі. Вчора були зйомки. А так ми вдома. За вікном ось так», — сказав він.

Також він поділився відео, де постав на кухні. Максим вирішив сам приготувати сніданок. Для цього він поставив на плиту каструлю із водою.

«Подумав, щоб мені з'їсти зранку. Ну, я тепер вам розповідаю, як я живу. І я вирішив зварити пельмешок! Там поки що лише одна лаврушка плаває. Але скоро я туди бабахну пельмішок. А що? Здорове харчування, дієта! — поділився артист.

Шанувальники захопилися тим, як виглядає чоловік Примадонни. Крім того, багато хто оцінив інтер'єр у нього вдома. «У тебе там казково, Мальдівам це і не снилося», — зазначив Ігор Гуляєв. «Прекрасний вид із вашого вікна! Показуйте себе, Аллу та ваших чудових дітей! Дуже приємно на вас дивитися!», «Дуже скромні люди, подобається ваша позиція», — прокоментували пост підписники.

До того ж, передплатники пораділи тому, який Максим господарський і обдарували його компліментами.

«Лінивий відпочинок — це вищий пілотаж»; «Себе і Алочку!»; «Життя у селі покажіть»; «Краще територію навколо будинку, має бути краса»; «Показуйте вашу чарівну сім'ю!» — попросили фанати Галкіна.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що психолог розкрила таємницю шлюбу Пугачової та Галкіна.

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