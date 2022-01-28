Під гаслом «Боже, врятуй королеву» Мадонна знову продемонструвала труси

Мадонна, яка нещодавно вразила шанувальників фривольними фото з києм на більярдному столі, опублікувала в Instagram нову епатажну фотосесію, яку назвала «Проблеми з машиною». 63-річна американська співачка позувала в основному біля та на автомобілі. У тому числі у чорно-золотому пальті з написом на спині: «Боже, врятуй королеву». На одному з фото, задерши пальто, попзірка вкотре продемонструвала чорні мереживні труси.

«Хтось, будь ласка, зупиніть це», «Бабуся поводиться як школярка», «Ви ж ікона, використовуйте свою платформу для чогось більшого, ніж фотографії такого сорту», — писали у коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Мадонна вже неодноразово задирала спідницю, показуючи свою спідню білизну.

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