Залишили вмирати: стало відомо, де зараз знаходиться Леонід Куравльов

Народний артист Леонід Куравльов, у якого раніше діагностували цереброваскулярну хворобу або ЦВБ, вже майже тиждень перебуває у хоспісі імені Мільйонщикової, куди потрапив після виписки з лікарні.

Як повідомляє 5-tv, Куравльова було госпіталізовано у новорічні свята з підозрою на коронавірус, пневмонію вилікували, але стан його здоров'я виявився набагато гіршим. Зірку «Афоні» оглянули неврологи та вирішили перевести у хоспіс імені Мільйонщикової. Йому надано паліативний статус.

У 85-річного актора — не тільки ЦВБ (патологічний стан, при якому прогресує пошкодження судин головного мозку, а нейрони поступово починають відмирати через брак кисню та поживних речовин), а й деменція змішаного типу. Його стан оцінюється як середньо тяжкий.

Журналісти зазначають, що забирати із хоспісу Куравльова не планують. Найімовірніше свої останні дні він може провести саме у цій установі. Проте лікарі не залишають спроб підняти зірку кіно на ноги.

Раніше повідомлялося, що актор півроку провів у будинку для людей похилого віку. Коли його приймали, то Куравльов був не доглянутим, йому знадобилася допомога фахівців. Ходять чутки, що у Куравльова склалися погані стосунки з рідними, а про доньку Катерину, з якою жив останнім часом, він «не хотів нічого чути» і навіть удавав із себе сплячого, коли вона відвідувала його в будинку для людей похилого віку.

Фото з Вікіпедії

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