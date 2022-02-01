Сергій Притула зворушив мережу рідкісним фото з дочкою

Відомий телеведучий та громадський діяч Сергій Притула зворушив мережу рідкісним фото з чотирирічною дочкою Софією. Зворушливою світлиною він поділився в Інстаграм і розповів, що після виходу із шоу «Вар'яти» у нього з'явилося більше часу на сім'ю. Сергій каже, що фактично він заплатив за можливість проводити більше часу із дітьми.

«Коли ти 10 років розсікаєш із гастролями по всьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для когось буденні речі, як забрати дитину з садка, стають справжнім святом. Незабаром буде два роки, як я востаннє виходив на сцену, але ця атмосфера свята, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає», — написав Притула під фото.

До речі, стало відомо, що Сергій несподівано з'явиться на іншому каналі. Він став зірковим гостем на шоу «Ігри талантів» (канал «Україна»). Притула разом із Анастасією Приходько допомагатиме гравцям розгадувати приховані таланти українців.

«У мене був досвід роботи у різних проектах, де потрібно було користуватися логікою та інтуїцією. Але сам не грав, більше того, навіть уявити себе не міг у цій ролі. Проте сподобався формат і я тут. Зізнаюся, грати непросто — підказки не завжди відповідають баченню, до того ж на тобі лежить відповідальність за учасника», — поділився Сергій Притула.

Раніше Сергій Притула в інтерв'ю Маші Єфросініній розповів про те, чи його дружина ревнує до Лесі Нікітюк.

Нагадаємо, Сергій Притула виховує сина від першого шлюбу. У другому шлюбі з'явилися доньки Софія та Стефанія, яка народилася у травні 2021 року.

Фото instagram.com/siriy_ua

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