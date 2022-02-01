Прийшли лише рідні та близькі: у Москві попрощалися з Леонідом Куравльовим

У Москві пройшла церемонія прощання з артистом Леонідом Куравльовим, якого не стало 30 січня. Прощалися з кумиром мільйонів у Центральній клінічній лікарні, повідомляє ТАСС.

На церемонії людей було небагато — лише члени сім'ї померлого та деякі колеги.

Син артиста Василь подякував батькові за все, пообіцявши, що у майбутньому спілкуватиметься з ним через його ролі та світлі дитячі спогади. Онук сказав, що йому не вистачатиме діда.

Поховають зірку радянського кіно на Троєкурівському цвинтарі поряд з дружиною.

Нагадаємо, Леонід Куравльов помер наприкінці січня. Свої останні дні він провів у хоспісі. Туди артист потрапив після того, як у нього діагностували незворотні зміни мозку, найскладніші проблеми з судинами.



У 2014 році Куравльов підписав звернення російських діячів культури на підтримку політики президента РФ Путіна в Україні та Криму, за що його внесли до бази «Миротворець».

Перед смертю Леонід Куравльов залишив заповіт, за яким його майно має бути у рівних частках передано дітям — 44-річному сину Василю та 59-річній доньці Катерині.

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