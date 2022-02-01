«Прекрасна історія кохання, яка дала нам другий шанс»: Дженніфер Лопес розповіла про стосунки з Беном Аффлеком

52-річна актриса та співачка Дженніфер Лопес (яка нещодавно здивувала фанатів незвичайним вбранням у клітинку) дала інтерв'ю виданню People, в якому розповіла про стосунки з Беном Аффлеком.

«Я почуваюся такою удачливою, щасливою та гордою тим, що я з ним… Це гарна історія кохання, в якій ми отримали другий шанс», — заявила 52-річна зірка. Як відомо, актори зустрічалися з 2002 по 2004 роки й навіть оголосили про заручини. Але потім розлучилися та возз'єдналися лише навесні минулого року

Акторка зізналася, що, відновивши свій роман, спочатку вони були трохи налякані, згадуючи «цирк», який оточував їх уперше, коли їм не давали проходу папараці. Але тепер вони стали старшими, розумнішими, набралися досвіду і вирішили більше не давати стороннім впливати на своє щастя.

«Я так пишаюся ним, так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку … Бути чесними один з одним, любити один одного — ось основа всього», — сказала вона.

«Чого я можу навчити своїх дітей, так це того, що справжнє кохання існує», — додає тричі розлучена зірка.

Що стосується того, що чекає на них з Аффлеком у майбутньому, Лопес заявила: «Я просто хочу, щоб моє майбутнє було повне любові та щастя, з моїми дітьми та з моїм партнером. Думаю, що всі хочуть бути просто щасливими з тим, з ким можна пройти життєвий шлях і разом постаріти», — сказала вона.

Джей Ло заявила, що справи в неї ще ніколи не складалися краще, ніж зараз. «Ми всі переживаємо дуже прекрасний момент», — зазначила вона, говорячи про своїх близьких.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бен Аффлек заявив, що відчував себе у пастці у шлюбі з Дженніфер Гарнер, і досі був би алкоголіком, якби не розлучився.

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