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З новими грудьми і у смутку: лікарі заборонили Анні Трінчер, яка зібралася в Єгипет, купатися і засмагати

9:41 2 лютого 2022
Анна Трінчер

Зірка серіалу «Школа» Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластику грудей, зібралася на відпочинок у Єгипет, але, схоже, покрасуватись їй на пляжі не доведеться.

У сторіз Instagram акторка показала, як була на шопінгу та вибирала сонцезахисні окуляри, а потім вирушила на огляд до лікаря.

Скріншот

Скріншот

Поради медика поставили жирний хрест на планах Трінчер поплавати та позагоряти. Вона опублікувала довгий перелік заборон і нарікала на те, що вже замовила купальники. Проте їй доведеться сидіти в тіні у компресійній білизні.

Скріншот

Скріншот

Раніше вона зізнавалася, що операція зі збільшення грудей обійшлася їй «трохи вище, ніж стандартна ціна». За нові груди Анна виклала 6 тисяч доларів, вирішивши для себе, що все, що стосується тіла, потрібно робити у суперпрофесіонала. Тому така висока ціна її не збентежила.

Фото зі сторінки Анни Трінчер у соціальних мережах

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