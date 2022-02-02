У бюстгальтері та спідниці, що сповзає зі стегон: Дженніфер Лопес здивувала «голим» вбранням

Актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка напередодні розповіла про свої щасливі стосунки з Беном Аффлеком, здивувала сексуальним «голим» вбранням, яке вона продемонструвала в Instagram 194 мільйонам своїх передплатників.

Знімки були зроблені за лаштунками інтерв'ю, яке вона дала виданню New York Times. Лопес позувала в чорному бюстгальтері та спідниці, яка сповзала зі стегон та оголювала значну частину тіла зірки, утримувалася на місці лише тонкими мотузочками. Вигляд ззаду був ще ефектнішим, ніж вид спереду.

Шанувальники 52-річної співачки вкотре засипали її компліментами, захопившись її фігурою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Краса задарма не дається: 52-річна Дженніфер Лопес показала відео свого тренування.

Фото Instagram

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