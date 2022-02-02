Дантес спробував «висміяти» Дорофєєву через гору брудного посуду, але вона не зрозуміла «гумор»

Чоловік Наді Дорофєєвої, співак та тренер «Ліги сміху» Володимир Дантес намагається «гуморити» не лише на роботі, а й удома.

Такий висновок можна зробити за його останнім постом у соціальній мережі.

У ньому він розповів про розмову з «душнилою» (нудною і занудною людиною).

«Просто спитав у душнили, як справи. Люблю снідати у 10 ранку. Це мене шалено бадьорить. Тому я встаю о 8-й ранку, щоб зібратися, вмитися, помити посуд з учора, приготувати цей сніданок…» , — ділиться виконавець.

«А потім так підбадьоритися о 10, ууууу! Люблю!», — зізнався Дантес.

Мабуть, таким чином співак намагався показати, який він молодець — і посуд помив, і сніданок сам собі приготував, і взагалі такий живчик.

Але при цьому Дантес не врахував, що цим він ніби «підставив» дружину — ось дивіться, яка вона невміха — ні посуд з вечора не миє, ні їжу коханому чоловікові не готує.

Тому не дивно, що першою пост прокоментувала Надя, яка написала грізне «ШО?».

Неважко припустити, що вже вдома Дорофєєва «зробить висновки» та «навчить» чоловіка готувати, мити та писати «правильні» пости в Instagram.

Тому підписники спробували показати, що зрозуміли «гумор» і повністю поділяють його.

А висновок про те, чи не «поплатився» Володя за відвертість, можна буде зробити за його подальшими дописами.

Що ж до Наді Дорофєєвої, то вона нещодавно набила собі нову тату з назвою нової пісні.

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