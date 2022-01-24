Надя Дорофєєва похвалилася новим тату
Співачка Надя Дорофєєва, яка показала голого Дантеса на відпочинку, похвалилася новим тату. Артистка набила назву нової пісні, яку незабаром представить публіці. Каже, що це нагадування самій собі про те, що є різною, сміливою та наполегливою на шляху до своїх цілей.
«Для мене один із проявів сміливості — це зробити тату. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюсь, і до кожного підходжу обдумано та готуюся. Кожне на моєму тілі — прояв мене.
Моє нове тату — нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити", — прокоментувала Дорофєєва своє рішення.
Вона запевняє, що тепер не прагне бути ідеальною, а дозволяє залишатися самою собою, справжньою.
Раніше Надя поділилася враженнями від відпочинку у Мексиці.
Нагадаємо, Дорофєєва стала тренером нового сезону «Голосу країни». Всі подробиці першого випуску читайте у «ФАКТАХ».
Фото instagram.com/nadyadorofeeva193
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