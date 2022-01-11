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Багато їжі та вечірки до ранку: Надя Дорофєєва поділилася враженнями про відпочинок у Мексиці

9:49 11 січня 2022
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка захопила стрункою фігурою в купальнику, поділилася враженнями від відпочинку в Мексиці. Разом із чоловіком Володимиром Дантесом вона проводить зимові канікули на популярному курорті — Тулум.

За словами Наді, тут їй подобається все — клімат, їжа, природа та церемонії. Співачка зазначає, що мексиканська кухня їй дуже подобається.

«Дуже смачно! І не просто так саме мексиканська їжа входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО», — наголосила Дорофєєва.

Також вона розповіла, що в Тулумі точно не доводиться нудьгувати. Вечірки тут відбуваються цілодобово.

«Вечірки тут на кожному кроці! На коожному! З ранку музика грає тихіше, але скрізь, а надвечір вона зливається в один туц-туц. І найдивніше, що люди тут почуваються так відкрито, ніхто не ховається по кутках і не соромиться, всі танцюють! — розповіла Надя.

Співачка із чоловіком відвідують екскурсії. Вони відмовилися від групових турів, віддають перевагу індивідуальним поїздкам на машині.

Зіркове подружжя також взяли участь у популярній церемонії — темаскаль.

«Це щось на зразок лазні, в якій ви перебуваєте 3 години. У цій парилці ви співаєте, граєте на інструментах, говорите про бажання і наміри, плачете або смієтеся або те й інше, медитуєте та очищаєтеся. Нам дуже зайшло», — розповіла Дорофєєва.

Також у Мексиці відпочивають Потап та Настя Каменських, яка демонструє свою фігуру у купальнику.

А хореограф Влад Яма з дружиною та з сином уже повернулися з Мексики до Майамі.

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

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