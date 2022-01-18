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Зняв усе: голий Дантес розбурхав мережу

10:22 18 січня 2022
Володимир Дантес

Зіркова пара Володимир Дантес та Надя Дорофєєва проводять зимову відпустку в Мексиці. Артисти діляться враженнями від відпочинку та публікують провокаційні фото. Раніше Надя показала оголеного Дантеса у номері, прикривши сідниці смайликом. А Вова опублікував більш відверту світлину, на якій позує повністю оголеним, інтимне місце прикриває лише лікоть Наді.

Так, він повторив фото 2017 року та звернувся до відомого бренду: «Зв'яжіться зі мною. Мені нема в чому ходити».

Втім, Інстаграм заблокував відверті фото співака через скарги, чим викликав обурення Дантеса.

«Instagram видалив мій пост і знімок. А що ж таке? Що сталося? Хтось поскаржився? Кому щось не сподобалося? Скаржіться краще на матусь у декреті, які свої груди публікують. Дурні, чи що?» — емоційно обурився Володимир.

Пізніше фото все ж таки розблокували, але артист прикрився смайликом.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла, що в Мексиці вони насолоджуються місцевою кухнею та розважаються на гучних вечірках.

Фото instagram.com/vladimirdantes

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