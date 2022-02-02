Майже як Шерон Стоун: Леся Нікітюк повторила знаменитий «трюк ногами» з «Основного інстинкту»

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка «зрадила» своєму колишньому шефу Сергію Притулі, не тільки чесно розповідає своїм підписникам у соцмережах про своє особисте життя, а й любить влаштовувати для них екстравагантні шоу.

Так, кілька днів тому дівчина серйозно зайнялася «криптою» і навіть їздила на семінар із криптовалюти, який проходив десь у Карпатах.

Бажання освоїти «біткойни і т.д.» не залишає блондинку і зараз — навіть на роботі вона переглядає лекції з цієї теми, що й показала у ролику у себе у сторі в Instagram.

Оскільки заняття це — не з найвеселіших, то Леся вирішила домогтися різноманітності, зробивши знаменитий трюк з фільму «Основний інстинкт».

На жаль, у сторіз неможливо залишати коментарі, тому підписники не змогли висловити захоплення щодо дій блондинки.

У той же час важко навіть припустити, яких витівок варто чекати від Лесі після того, як вона перегляне ще кілька роликів про криптовалюту.

Зазначимо, що раніше Леся Іванівна зізнавалася, що ніколи не переймається фінансами, оскільки вміє жити і на 200 гривень, і на 2 мільйони гривень.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter