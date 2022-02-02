Тіло — ідеальна «вісімка»: Ані Лорак у бікіні показала, що «43 — зовсім не вік»

Популярна українська співачка Ані Лорак продовжує відпочивати після напруженого туру у спекотних країнах, де відвідує місцеві визначні пам'ятки, а також проводить час на пляжі.

Про свій відпочинок вона розповідає в Instagram.

Кілька годин тому зірка опублікувала «морський» знімок, за допомогою якого вирішила поговорити з підписниками про таку важливу тему, як вік людини, стан її душі та фізична форма.

«Не важливо, скільки днів у твоєму житті. Важливо, скільки життя у твоїх днях», — підписала Ані піст.

На фото видно, що у співачки — практично ідеальне тіло, вона змогла навіть у 43 роки зберегти свою фігуру «вісімкою», тому їй не страшно показуватися в бікіні.

«Кароліна з тих жінок, які розквітли після розлучення. Без турка свого стала красивішою», «Прекрасна і незрівнянна», «Фігура — вогонь», «43 — зовсім не вік», — похвалили підписники зірку.

Також фоловери розгорнули дискусію, в ході якої дійшли висновку, що розлучення пішло Кароліні на користь: «після турка вона тільки погарнішала».

Нагадаємо, чимало шанувальників є і у щасливої суперниці Ані Лорак — нинішньої нареченої Мурата Налчаджіоглу. Вони впевнені, що їхня улюблениця більше «пасує» турецькому бізнесменові.

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