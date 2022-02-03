Джанабаєва довела Меладзе до сліз: змусила «зірку» мити свою чашку

Екс-ВІА «Гра» Альбіна Джанабаєва та її чоловік Валерій Меладзе люблять дивувати своїх читачів у Instagram незвичайними знімками та відео.

Один із подібних роликів вони розмістили кілька годин тому.

У ньому показана сценка з їхнього сімейного життя, в якій улюбленець публіки постав у кадрі в дуже розпатланому вигляді: розтягнута футболка, скуйовджене сиве волосся і окуляри на носі.

Це разюче відрізняється від того Валерія, якого зазвичай показують на концертах: одягнений з голочки, завжди у всьому згладженому, у блиску та шику.

Ще одна незвичайна деталь: виявляється, музикант удома не співає дружині про кохання, а… миє посуд.

Робить він це як би за власним бажанням

«Так, я за собою мій посуд — це нормально!» — скромно зазначає Меладзе.

Але тут до нього звертається дружина, підсовуючи свою чашку.

«Помий, будь ласка, чашку», — просить чоловіка Альбіна.

Ти нічого не переплутала, я зірка! Мені вчора аплодував зал! А ти кажеш, помий посуд", — обурюється співак.

Але Альбіна непохитна — на неї показне хвастощі не справило жодного враження.

«Чашку помий, будь ласка», — повторює вона.

Валерій кориться, але потім плаче від прикрості, витираючи сльози рушником.

Глядачі приходять до заціпеніння — ось як знущаються вдома над зіркою!

Але після сміху Альбіни та Валерія стає зрозумілим, що фоловерів просто розіграли, і насправді в сім'ю панує доброзичлива атмосфера.

Нагадаємо, раніше подружжя показало ще один жартівливий знімок: Джанабаєва «взяла на ручки» свого з Меладзе дорослого сина, який став уже майже «дядечком».

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