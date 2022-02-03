Прямо зі знімального майданчика полетів на весілля: популярний актор уперше розповів про свою дружину

Канал ICTV закінчив роботу над 20-серійним іронічним детективом «Морська поліція. Чорноморськ». Серіал знімався протягом п'яти місяців, і вся знімальна група на цей час переїхала на Одещину, до Чорноморська.

Історія про роботу поліцейського морського патруля стала першим українським серіалом, який розповідає про специфіку роботи на воді. У головних ролях знялися популярні актори: Дмитро Сова, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов, та Юрій Дяк, відомий за пригодницьким серіалом «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Для всіх трьох «Морська поліція» стала знаковою: під час зйомок актори розлучилися зі своїм статусом холостяків. Першим про заручини повідомив Юрій Дяк, який старанно приховував до останнього свої стосунки.

— Юрію, тепер ви вже можете розповісти про свою обраницю?

— Вона не з акторського цеху, нормальна людина (сміється. — Авт.). Працює в IT-сфері, але не програмістка. Насправді я не приховував наших стосунків, просто завжди думав, що особисте має залишатися між двома людьми й не виноситися на огляд. Адже люди мають властивість сильно додумувати та фантазувати. Плітки — навіщо це потрібно?!

Так, я одружився та щасливий. Я довго йшов до цього, вважаючи, що це важливий крок у житті кожної людини. Тому підійшов до нього з почуттям відповідальності за людину, з якою проживу решту життя.

«Я одружився та щасливий», - каже Юрій Дяк

— У вас були довгі стосунки до одруження?

— Вони тривали рік. Ми одружилися через рік того ж дня, коли познайомились. Думали про дату для урочистості та побачили: день знайомства припадав на неділю. Вирішили: одружімося того ж дня!

До речі, спочатку у мене була шалена ідея, як освідчитися. Я живу на високому поверсі й хотів спуститись у квартиру через вікно. Але не зробив цього, бо напередодні був дощ і авантюра стала небезпечною. А до цього навіть із каскадерами репетирував трюк у залі. Мав повторити його на даху в день народження моєї дружини. Але через погану погоду довелося все скасувати. Тоді я вигадав квест. Сховав листки із завданнями у різних місцях квартири. Останнім було — вийти на дах будинку, де на неї чекав великий букет квітів. І там, на даху, освідчився. На стометровій висоті. Був такий класний туман — все виглядало шалено романтично.

— Відразу після весілля ви повернулися на знімальний майданчик. Виходить, медового місяця не було?

— Ні. Через день після весілля я вже був у Чорноморську. Та й зі знімального майданчика відлетів на весілля за день до нього. Потрібно було познайомити батьків.

— Тільки перед весіллям?

— Добре, що не на самому весіллі, а напередодні (сміється. — Авт.). Але все пройшло добре. Весілля це такий кайф, який передати словами неможливо. Це треба відчути, прожити. Я таких відчуттів у житті ніколи не мав.

«Медового місяця не було, – розповів Юрій Дяк. – Через день після весілля я вже був у Чорноморську»

— Після ролі Івана у козацькому вестерні вас запам'ятали як спритного авантюриста із задерикуваним почуттям гумору. У поліцейському серіалі знову комедійна роль?

— Мій Серж, можна сказати, також авантюрист. Завжди готовий щось неймовірне вигадати. Це класний, веселий хлопець з одеським менталітетом, який привносить південний колорит у трійцю головних героїв.

— Зйомки на воді вимагають особливої підготовки.

— І великої фізичної витривалості. На воді бувають хвилі, тому катер сильно хитає. З людиною, яка не звикла перебувати довго на воді, ці коливання можуть зіграти поганий жарт. Після п'ятої години в морі я приходив додому, і, поки не засинав, мене гойдало. Ось це іноді бувало важко.

— Водити катер доводилося?

— Так, і це неймовірне відчуття! У цей час відчуваєш такий тремор, кайф, коли адреналін переповнює усі клітини тіла. Пам'ятаю, капітан тоді мені так і сказав: «Якщо цим заразився, зістрибнути вже дуже важко».

Юрій Дяк під час зйомок серіалу «Морська поліція. Чорноморськ»

Раніше популярна українська актриса та каскадерка Катерина Скрипко розповіла «ФАКТАМ» про зйомки серіалу «Водна поліція», в якому вона зіграла роль майора. За сюжетом їй довелося брати участь у багатьох бойових сценах.

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