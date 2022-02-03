Прямо зі знімального майданчика полетів на весілля: популярний актор уперше розповів про свою дружину
Канал ICTV закінчив роботу над 20-серійним іронічним детективом «Морська поліція. Чорноморськ». Серіал знімався протягом п'яти місяців, і вся знімальна група на цей час переїхала на Одещину, до Чорноморська.
Історія про роботу поліцейського морського патруля стала першим українським серіалом, який розповідає про специфіку роботи на воді. У головних ролях знялися популярні актори: Дмитро Сова, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов, та Юрій Дяк, відомий за пригодницьким серіалом «Козаки. Абсолютно брехлива історія».
Для всіх трьох «Морська поліція» стала знаковою: під час зйомок актори розлучилися зі своїм статусом холостяків. Першим про заручини повідомив Юрій Дяк, який старанно приховував до останнього свої стосунки.
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— Юрію, тепер ви вже можете розповісти про свою обраницю?
— Вона не з акторського цеху, нормальна людина (сміється. — Авт.). Працює в IT-сфері, але не програмістка. Насправді я не приховував наших стосунків, просто завжди думав, що особисте має залишатися між двома людьми й не виноситися на огляд. Адже люди мають властивість сильно додумувати та фантазувати. Плітки — навіщо це потрібно?!
Так, я одружився та щасливий. Я довго йшов до цього, вважаючи, що це важливий крок у житті кожної людини. Тому підійшов до нього з почуттям відповідальності за людину, з якою проживу решту життя.
— У вас були довгі стосунки до одруження?
— Вони тривали рік. Ми одружилися через рік того ж дня, коли познайомились. Думали про дату для урочистості та побачили: день знайомства припадав на неділю. Вирішили: одружімося того ж дня!
До речі, спочатку у мене була шалена ідея, як освідчитися. Я живу на високому поверсі й хотів спуститись у квартиру через вікно. Але не зробив цього, бо напередодні був дощ і авантюра стала небезпечною. А до цього навіть із каскадерами репетирував трюк у залі. Мав повторити його на даху в день народження моєї дружини. Але через погану погоду довелося все скасувати. Тоді я вигадав квест. Сховав листки із завданнями у різних місцях квартири. Останнім було — вийти на дах будинку, де на неї чекав великий букет квітів. І там, на даху, освідчився. На стометровій висоті. Був такий класний туман — все виглядало шалено романтично.
— Відразу після весілля ви повернулися на знімальний майданчик. Виходить, медового місяця не було?
— Ні. Через день після весілля я вже був у Чорноморську. Та й зі знімального майданчика відлетів на весілля за день до нього. Потрібно було познайомити батьків.
— Тільки перед весіллям?
— Добре, що не на самому весіллі, а напередодні (сміється. — Авт.). Але все пройшло добре. Весілля це такий кайф, який передати словами неможливо. Це треба відчути, прожити. Я таких відчуттів у житті ніколи не мав.
— Після ролі Івана у козацькому вестерні вас запам'ятали як спритного авантюриста із задерикуваним почуттям гумору. У поліцейському серіалі знову комедійна роль?
— Мій Серж, можна сказати, також авантюрист. Завжди готовий щось неймовірне вигадати. Це класний, веселий хлопець з одеським менталітетом, який привносить південний колорит у трійцю головних героїв.
— Зйомки на воді вимагають особливої підготовки.
— І великої фізичної витривалості. На воді бувають хвилі, тому катер сильно хитає. З людиною, яка не звикла перебувати довго на воді, ці коливання можуть зіграти поганий жарт. Після п'ятої години в морі я приходив додому, і, поки не засинав, мене гойдало. Ось це іноді бувало важко.
— Водити катер доводилося?
— Так, і це неймовірне відчуття! У цей час відчуваєш такий тремор, кайф, коли адреналін переповнює усі клітини тіла. Пам'ятаю, капітан тоді мені так і сказав: «Якщо цим заразився, зістрибнути вже дуже важко».
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