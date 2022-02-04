Щоб не заздрили: Каньє Вест подарував подружкам своєї нової дівчини сумки вартістю десятки тисяч доларів

Нова дівчина репера Каньє Уеста, американська актриса італійського походження Джулія Фокс, відсвяткувала день народження. Зірці фільму «Неграновані коштовності» виповнилося 32 роки. Каньє, з яким вона познайомилася на вечірці напередодні Нового року, подарував коханій сумочку знаменитої моделі Birkin від французького дому моди Hermes. Ціна на цей аксесуар стартує від 10 тисяч доларів і може сягати 200 тисяч доларів і більше. Такі ж сумки, тільки інших кольорів, щедрий Каньє подарував і чотирьом подружкам Джулії. Про це повідомляє видання Page Six.

Вечірка на честь дня народження актриси відбулася у Нью-Йорку, куди репер спеціально прилетів із Лос-Анджелеса, де зараз працює над своїм новим альбомом.

44-річний Вест оформляє розлучення зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян, яка також є шанувальницею сумок Birkin. У 41-річної Кім зараз роман з 28-річним коміком Пітом Девідсоном.

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Фото Instagram

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