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Щоб не заздрили: Каньє Вест подарував подружкам своєї нової дівчини сумки вартістю десятки тисяч доларів

12:25 4 лютого 2022
Каньє Вест та Джулія Фокс

Нова дівчина репера Каньє Уеста, американська актриса італійського походження Джулія Фокс, відсвяткувала день народження. Зірці фільму «Неграновані коштовності» виповнилося 32 роки. Каньє, з яким вона познайомилася на вечірці напередодні Нового року, подарував коханій сумочку знаменитої моделі Birkin від французького дому моди Hermes. Ціна на цей аксесуар стартує від 10 тисяч доларів і може сягати 200 тисяч доларів і більше. Такі ж сумки, тільки інших кольорів, щедрий Каньє подарував і чотирьом подружкам Джулії. Про це повідомляє видання Page Six.

Вечірка на честь дня народження актриси відбулася у Нью-Йорку, куди репер спеціально прилетів із Лос-Анджелеса, де зараз працює над своїм новим альбомом.

44-річний Вест оформляє розлучення зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян, яка також є шанувальницею сумок Birkin. У 41-річної Кім зараз роман з 28-річним коміком Пітом Девідсоном.

Раніше «ФАКТИ» писали — У фривольній позі: Мадонна знялася обійнявшись з новою дівчиною Каньє Веста.

Фото Instagram

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