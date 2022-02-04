Можуть заарештувати: Лідії Федосєєвій-Шукшиній загрожує нова неприємність

Російській актрисі Лідії Федосєєвій-Шукшиній, колишній дружині продюсера Барі Алібасова, може загрожувати арешт усіх її рахунків. У чергові неприємності актриса потрапила через грубощі, озвучені в телеефірі. Про це повідомляє «Собеседник».

Спалах гніву у Федосєєвої-Шукшиної спровокував син Барі Алібасова. Він запропонував «визволити» актрису з пансіонату для літніх людей, але за умови, що Лідія Миколаївна вийде заміж вшосте і тепер уже за Алібасова-молодшого. На таку «щедру» пропозицію актриса відповіла потоком лайки, а потім назвала Алібасова-молодшого «вбивцею свого батька».

Син Алібасова поки що не висував претензій проти Федосєєвої-Шукшиної. Але адвокат попереджає, що витівка актриси може обійтися їй дуже дорого. Доведеться або платити штраф за публічну образу, або бути готовою стати невиїзною з Росії і без права розпоряджатися грошима — рахунки будуть заарештовані.

«Образа Барі-молодшого може серйозно зіпсувати їй життя… Лідія Миколаївна має стежити за своїми словами та не дозволяти собі озвучувати подібне», — заявив адвокат Олександр Бенхін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 83-річна Лідія Федосєєва-Шукшина перебуває в пансіонаті для людей похилого віку. Донька Ольга пояснила, що перевезла матір туди, оскільки у закладі гарна обстановка та програма реабілітації.

Фото kino-teatr.ru

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