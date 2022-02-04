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Оля Полякова зіткнулася з «диверсією»: несподівано стала схожою на лялькову принцесу

19:54 4 лютого 2022
Оля Полякова зіткнулася з «диверсією»: несподівано стала схожою на лялькову принцесу

Співачка Оля Полякова любить показувати в соцмережах цікаві подробиці зі свого особистого життя та кумедні моменти, що трапилися під час зйомок. Декілька годин тому Оля продемонструвала в Instagram, з якою «диверсією» зіткнулася, коли готувалася до появи в одному з шоу. Зірка милувалася своїм відображенням, але зненацька помітила, що її зовнішність змінилася.

«Хлопці, дивіться, Анжела мені зробила новий ніс. Іди в кадр, Анжело. Як ти зробила мені таку пластику носа. О Боже, а зуби. Ти що, мені й зуби зробила?» — вдавано розхвилювалася зірка.

Втім, «диверсія» пояснювалася просто — Оля просто застосувала особливий фільтр і зробила себе схожою на лялькову принцесу. Зірка так і роз'яснила фоловерам.

Щоб фанати не забули, як Оля виглядає насправді, співачка запостила ще чотири знімки — цього разу з Наталією Могилевською. Шанувальники охрестили фотосесію «Червоне та чорне» — звичайно, не на честь роману Стендаля, а з огляду на кольори вбрання співачок.

"Червоне та чорне" назвали фото шанувальники

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова здивувала фанатів зізнанням: виявляється, співачка багато років була незадоволена собою та вважала себе недостатньо красивою. З віком зірка переглянула свої погляди і тепер вважає себе «повністю відповідною собі».

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